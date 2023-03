Die „Zivis“ sollen den Alten mehr helfen dürfen

Gesundheitsministerium wäre am Zug

Das Hindernis dafür ist ein Gesetzesparagraf, der Zivildiener von UBV-Tätigkeiten ausschließt, weil sie ja in einem Dienstverhältnis zum Bund, nicht aber zum jeweiligen Träger des Altenheims stehen. „Das Gesundheitsministerium ist zuständig dafür, das zu ändern“, sagt Hattmannsdorfer: „Jede Trägerorganisation will das, und bis 2017 war diese Möglichkeit auch gesetzlich verankert.“ Im Vorjahr waren in der Altenbetreuung in Oberösterreich 461 Zivildiener eingesetzt, etwa ein Sechstel der insgesamt 2815 „Zivis“ im Land.