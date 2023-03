Seit 2017 verlieh LH Stelzer schon 636 Landesorden

Im Schnitt 100 Landesorden pro Jahr

Das sind allerdings keine kostbaren Einzelfälle: Von 2017 (dem Jahr, in dem Anfang April ÖVP-Politiker Thomas Stelzer Landeshauptmann wurde) bis Ende 2022 wurden 636 Landesauszeichnungen aus den sieben verschiedenen Kategorien vergeben, also im Schnitt 100 pro Jahr. Da sind die vielen Bundesauszeichnungen, die Menschen in Oberösterreich auch aus Stelzers Händen erhalten, noch gar nicht eingerechnet.