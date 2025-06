Offenes Fenster half Feuerwehr beim Löschen

Am Montagnachmittag kam es zu einem Brandereignis in Braunau am Inn. Eine Anzeigerin meldete, dass Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses stieg. Die Feuerwehr Braunau konnte durch ein offenes Fenster sowie durch die Wohnungstüre in die brennende Wohnung gelangen.