Wird die „neue“ Hauptstraße bald zur Wohlfühlzone?

Er will am 2. Juli (19 Uhr) all jene Bürger zur öffentlichen Auftaktveranstaltung im Festsaal des Neuen Rathauses einladen, die sich mit Ideen und Anliegen aktiv in die Planung einbringen wollen. Dort werden die Rahmenbedingungen vorgestellt und erste Möglichkeiten zur Mitwirkung geboten. Auch erste Vorschläge – etwa sogenannte Quick-Wins wie zusätzliche Sitzgelegenheiten – sollen bereits beim Auftakt diskutiert werden.