Land OÖ dekoriert Ex-Politiker mit diversen Orden

Um den Strompreis geht‘s dabei nicht

Das „Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich“, die allerhöchste Stufe, geht an Michael Strugl, der im Dezember 2018 als LH-Vize aufhörte und zum Verbund wechselte. Dort ist er als Generaldirektor für die aktuelle Strompreisgestaltung letztverantwortlich, also für Höchstgewinn durch Verkauf zu Großhandelspreisen trotz konkurrenzlos günstiger Eigenerzeugung aus Wasserkraft, was auch gerade Thema von Gerichtsverfahren ist. Man kann dazusagen, dass der Verbund Menschen unterstützt, die sich den Strom nicht mehr leisten können – aber dafür gibt’s den Orden nicht.