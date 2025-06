Neues Leben für alte Bücher: Taschen als Exporthit

Über einen Schüleraustausch kam sie zum ersten Mal nach Tokio und blieb für ein Jahr. Später machte sie noch ein Volontariat im Außenwirtschaftscenter und ein Praktikum in der Canon-Zentrale – ebenfalls beides in der japanischen Metropole. Und jetzt wird die Stadt, mit der Bernadette Hartl so viel verbindet, auch zum Verkaufsort für ihre Unikate aus Buchdeckeln.