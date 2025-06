Lentos Linz: Erstmals Einblick in Sammlung Hauser

Eine Kunstsammlung als Lebenswerk? Ja, so sieht zumindest der Linzer Unternehmer Erwin Hauser seine Schätze – rund 3000 Werke österreichischer Kunst. Im Vorjahr hat er den Großteil seiner Sammlung dem Lentos vorerst als Dauerleihgabe übergeben. Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller gibt nun in der grandiosen Ausstellung „Cool“ erstmals Einblick in den Schatz.