Das Interesse ist groß, die Gärten leider klein

In Asten errichtet der Landesverband OÖ eine neue Anlage mit 45 Parzellen. Der Bebauungsplan sieht 200m² pro Grundstück vor. Doch die Pächter wollen mehr. „Das ist nicht mehr zeitgemäß. Heute will schon jeder einen Pool. Da braucht es mehr Platz“, so Präsident Josef Reisinger.