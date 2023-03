Großeinsatz der Feuerwehren in Sulzberg

Am Freitagmittag wurden die Florianijünger darüber informiert, dass in der Gemeinde Sulzberg ein Haus in Flammen stehen würde. Rund 100 Leute der Feuerwehren rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Laut Auskunft des Bürgermeisters Lukas Schrattenthaler wurde bei dem Feuer niemand verletzt.