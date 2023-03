Unterweger weiß genau, wie man Salzburg eliminiert

Vor knapp zwei Jahren war der KAC der letzte Klub, der Salzburg in den Play-offs geschlagen hat. Damals traf Verteidiger Clemens Unterweger in Minute 26 durch die Beine des damaligen Bullen-Goalies Eliasson zum 1:0 - und es blieb bei diesem Ergebnis. Das brachte dem KAC das 4:1 in der Serie und den Finaleinzug. „Ein toller Moment für mich, so oft treffe ich ja nicht. Aber ich war nur der Torschütze, gewonnen haben wir gemeinsam“, sagt der Osttiroler, der damals auch Duell zwei mit dem 3:2 in der Verlängerung entschieden hat.