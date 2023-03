Einjähriges Mädchen mit heißem Wasser verbrüht

Eine 27-Jährige aus Altmünster wollte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein Fläschchen für ihre einjährige Tochter zubereiten. Dazu verwendete sie einen Wasserkocher. Als das Wasser die entsprechende Temperatur hatte, nahm die Mutter den Wasserkocher, dabei hatte sie ihre Tochter am Arm. Plötzlich zog das Mädchen am Wasserkocher und das heiße Wasser verbrühte das Kind an den Oberschenkelrückseiten und an den Waden.