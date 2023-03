Finale! Gasser gewinnt vorgezogene Qualifikation

„Ich mag den Kurs und fühle mich hier am Corvatsch immer extrem wohl. Nach zwei guten Trainingstagen ist es heute auch in der Qualifikation optimal gelaufen. Ich hoffe, dass das Wetter auch am Wochenende beim Finale mitspielt. Die Kicker sind sehr groß, deshalb muss der Speed entsprechend hoch sein, um in die Landungen zu kommen“, sagte Vorjahressiegerin Gasser.