„Wir hatten beim Dreh ein großes Problem“

„Bei den Dreharbeiten hatten wir ein großes Problem“, erzählt Hauptdarsteller Christoph Luser der „Krone“ ganz offen. „Im Drehbuch wird Mattsee als düster Ort dargestellt. So wollten es die Regisseure natürlich auch umsetzen. Aber wir hatten das Pech, dass während der Dreharbeiten immer schönstes Wetter war.“ Es musste also tief in die Trickkiste gegriffen werden. Künstlicher Regen und Bildbearbeitung in der Postproduktion machten das hochsommerliche Mattsee dann aber doch wie gewünscht optisch zum Ort des Schreckens. „Ich bin extra schon ein paar Tage vor Drehstart angereist und habe mich mit Bewohnern vor Ort unterhalten. Einfach um ein Gefühl für die Örtlichkeit zu bekommen. Mattsee ist in Wirklichkeit ein zauberhafter Ort“, so der gebürtige Grazer Luser.