„Wir hätten gerne noch ein zweites Kind“

Michaela Kirchgasser wurde 1985 in Schwarzach im Pongau geboren. Das benachbarte Filzmoos, in dem ihre Eltern eine Ferienunterkunft betreiben, ist bis heute die Heimat der ehemaligen Skirennläuferin. Im dortigen Skiklub startete sie auch ihre sportliche Laufbahn. In ihrer Karriere konnte Michaela Kirchgasser dreimal auf den ersten Platz fahren. 2018 trat sie wegen Knieproblemen zurück. Kirchgasser ist verheiratet und Mutter eines Sohnes.