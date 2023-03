Gewalt, Sex und Mobbing schon in der Volksschule

Polizeieinsatz in einer Kärntner Volksschule. Ein Bub ist durchgedreht, hat andere Kinder verletzt, eine Lehrerin gebissen und lässt sich nicht beruhigen. Kein Einzelfall, wie Stefan Sandrieser von der Lehrervertretung weiß: „Vor drei Tagen ist ein Schüler erst bei der Bushaltestelle auf ein anderes Kind losgegangen, hat später in der Schule noch jemanden gewürgt. Der Bub musste in die Kinderpsychiatrie gebracht werden.“