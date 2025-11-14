„Wir schreiben unsere eigene Geschichte“

Von Cordoba wird einem ständig erzählt, das war’s“, nickt Niki Seiwald. Dessen erste, echte WM-Erinnerung der deutsche Triumph 2014 war. „Unsere beste Platzierung war Dritter (Anm. 1954)“, hat Romano Schmid ein Detail aus Österreichs Geschichte abgespeichert. Letztlich ist es ihm aber auch egal. Denn alle ÖFB-Teamspieler sind sich einig: „Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben, haben nur unsere WM im Kopf.“