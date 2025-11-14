Brustkrebs-OP: Neue Methode mit minimaler Narbe

Still, aber eindrucksvoll, wird zur Stunde im Herzen des Waldviertels Medizingeschichte geschrieben. Denn unter der Leitung von Primarius Dr. Catalin Esanu hat das Team der Frauenheilkunde eine neue, besonders schonende Operationsmethode etabliert, die Frauen mit der Diagnose Brustkrebs Hoffnung, vor allem aber auch wieder weibliches Selbstvertrauen zurückgibt.