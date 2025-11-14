Vorteilswelt
Eingriff in NÖ-Klinik

Brustkrebs-OP: Neue Methode mit minimaler Narbe

Niederösterreich
14.11.2025 18:50
Im Landesklinikum Horn wird bei der Diagnose Brustkrebs jetzt eine neue, schonende ...
Im Landesklinikum Horn wird bei der Diagnose Brustkrebs jetzt eine neue, schonende Operationsmethode angewandt, bei der nur ein minimalinvasiver Eingriff notwendig ist.(Bild: Gorodenkoff Productions OU)

Mit einer europaweit einzigartigen Methode wird Frauen, die an Brustkrebs leiden, im Landesklinikum Horn in Niederösterreich Hoffnung geschenkt. Denn der Eingriff hinterlässt nur eine kleine Narbe.

Still, aber eindrucksvoll, wird zur Stunde im Herzen des Waldviertels Medizingeschichte geschrieben. Denn unter der Leitung von Primarius Dr. Catalin Esanu hat das Team der Frauenheilkunde eine neue, besonders schonende Operationsmethode etabliert, die Frauen mit der Diagnose Brustkrebs Hoffnung, vor allem aber auch wieder weibliches Selbstvertrauen zurückgibt.

Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

