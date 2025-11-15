„Man kann nicht anders, als Strauss zu lieben!“

Sie kommen jetzt nach Wien, in die Stadt von Johann Strauss. Was bedeuten Ihnen die diese Auftritte?

Ich habe viel gespielt in Wien, auch im berühmten Musikverein. Wir haben mehrere Open Airs gegeben, vor Schönbrunn oder am Michaelerplatz. Wir haben im Schloss Belvedere gespielt. Die zählen wirklich zu meinen schönsten Konzerten und jetzt spielen wir jedes Jahr in der Stadthalle. Das Schöne an Wien ist, da kommen natürlich neben den Wienern auch viele Gäste aus der ganzen Welt. Weil es eben Wien ist – und die sagen dann: Ah, André spielt in Wien, da wollen wir gleich ein Wochenende daran knüpfen.

Sie haben Schönbrunn auch groß auf dem CD-Cover. Eigentlich müsste Ihnen der Tourismusverband einen Orden verleihen?

Ich habe einen Orden von Österreich bekommen! Weil ich die schöne Wiener Musik in die ganze Welt bringe. Aber ich bin natürlich immer offen für noch einen Orden (lacht)!