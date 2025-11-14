Für den Frieden: Steirer geht zu Fuß nach Lemberg

Man kann sicher verrückt finden, was Peter Ulrich gerade macht: Von Graz hat sich der 63-Jährige auf den Weg gemacht, um zu Fuß nach Lemberg in der Ukraine zu gehen. Seit 2. November wandert Ulrich mit einer weißen Taube als stetige Begleitung und einem 20 Kilogramm schweren Rucksack durch Europa. Zuerst ging es nach Klöch in die Südsteiermark, wo er aufgewachsen ist, dann über das Burgenland nach Sopron, wo die „Krone“ ihn am Freitag erreichte. „Ich gehe etwa 20 bis 25 Kilometer am Tag und schlafe mit einem kleinen Zelt in Gärten.“ Die Temperaturen machen ihm dabei nichts aus. „Ich bin nicht so kälteempfindlich. Mein Schlafsack ist für minus 25 Grad – ich mache ihn meistens nicht einmal zu.“ Über die Slowakei geht es weiter bis in die Ukraine – über 700 Kilometer stehen ihm noch bevor. Den Rückweg fährt Ulrich mit dem Zug. „Zu Weihnachten will ich wieder zu Hause sein.“