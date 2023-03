Nach Gewalttaten: SPÖ ortet „Sicherheitsdefizit“

„Was ist da los in unserer Stadt?“ Das fragt sich derzeit wohl nicht nur SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Meldungen von zwei schockierenden Gewalttaten innerhalb weniger Tage lassen nun in der zweitgrößten Stadt des Landes die Alarmglocken schrillen. Ein 13-jähriges Mädchen wird in der Toilette eines Nachlokales vergewaltigt, eine junge Frau (19) am helllichten Tag in ihrer eigenen Wohnung brutal überfallen (die „Krone“ berichtete).