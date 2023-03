Frau in Wohnung überfallen - ans Bett gefesselt

Schreckliche Szenen haben sich vergangenen Donnerstag in Wiener Neustadt abgespielt: Eine junge Frau ist in einer Wohnung überfallen und beraubt worden. Die 19-Jährige ist von einem Mann ans Bett gefesselt, geknebelt und abgetastet worden. Das berichtet die Polizei am Montag. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.