Carina Berry: „Ich habe jede Regel gebrochen“

„Krone“: Bali, Kapstadt - Downtown St. Pölten - wo fühlst du dich eigentlich wohl? Wie und warum?

Carina Berry: Manchmal komme ich mir vor, als hätte ich drei Leben. Eines in Bali, eines in Kapstadt und eines in Österreich. Jedes Leben fühlt sich ein bisschen anders an. In jedem Paralleluniversum kleide und ernähre mich anders, habe andere Freundesgruppen und Hobbys. Derselbe Mensch bin ich allerdings in allen drein, nur kann ich nach Lust und Laune hin und her wechseln. Mal in die Tropen, mal in die trockene afrikanische Sonne und manchmal in den kalten österreichischen Winter. Jedes Fleckchen Erde hat seine schönen Seiten, aber natürlich auch seine Nachteile. Bali schätze ich wegen der inspirierenden Unternehmer, die mich dort umgeben, sowie die Einfachheit des Lebens. Kapstadt fasziniert mich aufgrund der wunderschönen Natur, die einem so viele Möglichkeiten für Aktivitäten gibt. In Österreich sind meine Wurzeln und ich genieße die verschiedenen Jahreszeiten und die Schönheit des Landes. Jedes Plätzchen liebe ich und fühle mich mittlerweile zu Hause dort. In Bali habe ich nun meine eigene Villa gebaut und nach fünf Jahren aus dem Koffer leben endlich eine Homebase gefunden.