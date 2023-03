Zwei Verletzte bei Frontal-Unfall in Bergheim

Am Montag gegen 22.30 Uhr ließ ein 56-jähriger Flachgauer eine Person bei einer Bushaltestelle auf der Oberndorfer Straße kurz vor dem Gmachl-Tunnel in Bergheim aussteigen und wendete daraufhin sein Auto. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 51-Jährigen, die in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß.