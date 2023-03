Zwei Super-Oldies hängen ein Jahr an

„Bewegen uns vorwärts“

„Der Anfang war gar nix, leider auch die WM in Oberhof nicht“, zieht der Altmeister Bilanz. „Nach Weihnachten gab es aber sonst kaum schlechte Rennen. Ich hätte fast nicht mehr daran geglaubt, dass es noch so gut laufen würde“, hält er fest und denkt besonders an die Topauftritte in Östersund. Die geben Auftrieb für die Zukunft. So stellt Eder in der „Krone“ klar: „Von der Familie habe ich grünes Licht fürs Weitermachen.“ Einzig Tochter Marlene gilt es noch zu überzeugen. Sein Plan: „Notfalls lade ich sie auf eine Sachertorte ein.“