Diese Salzburger geben auch jenseits der 40 Gas

Zahlreiche Medaillen

Ebenfalls in der Kälte fühlt sich Eisspeedway-Fahrer Franky Zorn wohl. Der Saalfeldener gab 1993 sein Renndebüt. In 30 Jahren feierte er zahlreiche Siege und ist auch mit 52 Lenzen nicht müde. Bei der EM am Wochenende in Polen darf sich der Eisritter gute Chancen auf einen Platz auf dem Siegespodest ausrechnen.