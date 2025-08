Auf Liefering wartet ein schwieriger Herbst

Größter Kritikpunkt des Trainers? „Es war am Ende unreif. Ich mache niemandem einen Vorwurf, dass er nicht wollte, aber es war nicht gut genug.“ Wobei fehlende Reife nur bedingt stimmt. In der Startformation standen nämlich sogar neun Spieler mit Zweitliga-Erfahrung von 179 Einsätzen (also im Schnitt rund 20). Fest steht: Es wartet ein schwieriger Herbst.