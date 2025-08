Salzburger Klub muss Westliga-Auftakt verschieben

Wann genau die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. „Wir haben ihnen aber schon mitgeteilt, wann wir gerne spielen würden“, so Scherer. Die Verantwortlichen warfen den 16. September in die Runde. Da dies ein Dienstag ist, müssten sich die Kicker einen Urlaubstag nehmen, um die lange Reise ins Ländle antreten zu können. „Dann ist das eben so. Aber wir müssen ja irgendwann spielen.“



Grünau gegen Dornbirn findet statt

Am Abend steigt Wals-Grünau ins Westliga-Geschehen ein. Die Flachgauer treffen um 18 Uhr auf Dornbirn. Mit einem Sieg hätte Geburtstagskind Christoph Knaus doppelten Grund zur Freude.