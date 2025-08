Hier zahlte Austria Salzburg beim Start Lehrgeld

Offensiv noch zu wenig

Dass die Austria noch dringend einen weiteren Stürmer mit Torriecher benötigt, wurde am Freitag einmal mehr untermauert. Mit Daniel Bares (zuletzt Burghausen) hat der Aufsteiger einen Tschechen am Radar. „Er hat eine gute Quote“, sagte Sportchef Kirchler, der die Suche nach einem Angreifer so schnell wie möglich abhaken will. „Das hat jetzt Priorität“, stellte der Tiroler klar.