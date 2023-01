Skiverband kann bei Prommegger nicht bis 25 zählen

„Fehler passieren“

Inklusive des Triumphs in Bad Gastein scheinen in den Statistiken nur 24 Siege auf. Die FIS unterschlägt den Erfolg - im Team mit Claudia Riegler - beim bisher einzigen Weltcup-Auftritt in Lackenhof (NÖ) im Jänner 2018. „Bei so vielen Siegen kann das schon mal passieren, dass da einer fehlt“, grinste der Evergreen und nimmt es den Verantwortlichen nicht übel: „Das wird sicher noch nachgetragen.“