Weitere Radweglücke ist lebensgefährlich

Gefahrenstelle für die Radfahrer in Henndorf

Der Aufschrei wirbelte in ganz Salzburg Sorgen um die Sicherheit der Radler auf: Auch in Henndorf sind Radfahrer dem Verkehr ausgeliefert – und das augerechnet auf rund 500 Metern! Hier wie dort bleibt eine Bundesstraße als einzige Wahl. Auch der „Krone“-Check zeigt: An der B1 im Bereich Einfahrt Enzing Richtung Henndorf-Nord endet der großzügige Radweg, der von Hankham herunterführt, abrupt. Gefahren werden an der leicht abschüssigen Straße schnell einmal unterschätzt.