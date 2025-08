„Honduras-Connection“ feiert 25-Jahre-Jubiläum

„Blödheiten gemacht“

Putzi steckte laut Eigenangaben 150 Millionen Schilling in den Verein. In einem Interview gab der beim Fan-Kern wenig beliebte Unternehmer bezüglich seiner Firma später zu: „Wir haben einmal zwei Milliarden Umsatz gemacht – aber nur 50.000 Gewinn. Ja, Blödheiten haben wir schon auch gemacht ...“ In Salzburg war er im Oktober 2001 wieder Geschichte, übergab retour an Rudi Quehenberger.