Wo die Trainer per „sliding tackle“ gefällt werden

Wie Straßwalchen startete auch Spitzenklub Hallein mit einem Sieg. Gegen Siezenheim, wo Trainer Felix Auinger sein Debüt auf der Bank gab, standen ebenfalls die schwierigen Platzverhältnisse im Fokus. „Beide Trainer wurden an der Seitenlinie einmal per ,sliding tackle‘ von den Beinen geholt“, grinste Auinger. Der mitansehen musste, wie die Hausherren durch Müllers Doppelpack in Führung gingen. Im Gegenzug verzog Neuzugang Schnöll aus aussichtsreicher Position. Vurbic gelang sehenswert nach Flanke das 3:0, ehe Jezercic das Ehrentor erzielte. „Der Sieg war im Großen und Ganzen verdient. Es war in allen Belangen ein bisschen zu wenig von uns“, meinte Auinger. „Erste Hälfte war es richtig gut. Danach wollten wir fokussiert herauskommen, haben ihnen aber mit Unachtsamkeiten das Gefühl gegeben, dass noch was geht. Deshalb ist es eng geblieben“, befand Halleins Christoph Lessacher.