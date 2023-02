Urgestein erlebt in Georgien sein „erstes Mal“

Nicht ganz so begeisternd war die Anreise. Bis Dienstag bereiteten sich die ÖSV-Asse im steirischen Obdach vor. In der Nacht auf Mittwoch ging es von Wien über Istanbul, wo der Tross den Anschlussflug verpasste, in die georgische Hauptstadt Tiflis. Abschließend mit dem Bus in den Wintersportort Bakuriani. „Statt geplanten zwei Stunden, wurden es dann noch mal vier“, erzählt „Prommi“.