Unfall-Schock! Helene Fischer sagt Tourstart ab

Auch Auftritte in Wien vorgesehen

70 Konzerte in 14 Städten sind für „Rausch - die Tour 2023“ geplant. Auch Auftritte in Wien und Zürich sind vorgesehen bei der Show, die Fischer (38) erneut mit der Akrobatiktruppe Cirque du Soleil erarbeitet hat. An der aufwendigen Inszenierung wirken nach Angaben der Veranstalter 40 Musiker, Tänzer sowie 75 weitere Beteiligte mit.