Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kölner stinksauer

Bayern-Tor zum Ausgleich hätte nicht zählen dürfen

Fußball International
30.10.2025 06:08

Neben dem Aus im DFB-Pokal ärgerte den 1. FC Köln am Mittwochabend vor allem eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Luis Diaz‘ Tor zum Ausgleich in der 36. Minute hätte nämlich gar nicht zählen dürfen.

0 Kommentare

Als Stanisic seinen Schuss abgab, stand Diaz einen halben Meter hinter der Abwehrkette. Den Abpraller verwandelte der Kolumbianer kalt, die Fahne des Linienrichters blieb unten – 1:1. 

Lesen Sie auch:
Harry Kane schoss den FC Bayern mit einem Doppelpack in die nächste Pokal-Runde.
Kane-Doppelpack
Bayern stehen ohne Probleme in nächster Cup-Runde
29.10.2025

Eine Szene, die das Momentum auf die Seite der Gäste lenkte, der deutsche Rekordmeister spielte sich in einen Rausch und zog letztlich mit 4:1 in die dritte Runde des DFB-Pokals ein. 

„Das nervt mich brutal!“
So groß die Freude der Münchner war, so groß war der Ärger bei den Kölnern – vor allem auf Schiedsrichter Tobias Welz. In der Pause schimpfte der verletzte Jan Thielmann etwa: „Das ist eine klare Abseitsposition, da kann man schon erwarten, dass der Linienrichter das sieht.“ Noch deutlicher wurde sein Teamkollege Marius Bülter. „Extrem bitter, vor allem, weil es nicht knapp Abseits war. Mich ärgert noch mehr, dass ich dann nach der Halbzeit mit dem Schiedsrichter sprechen will und er mir dann erzählt, dass er es sich in der Halbzeit nicht angeguckt hat und mich ein Stück weit für doof verkaufen will. Das nervt mich brutal!“, so der Flügelstürmer der Domstädter.

Tobias Welz‘ gab den Treffer.
Tobias Welz‘ gab den Treffer.(Bild: AFP/APA/RONNY HARTMANN)

Trainer Lukas Kwasniok meinte nach der Partie, dass es „offensichtlich“ sei, dass es auch im deutschen Cup eines VARs bedarf. „Weil wir die ganze Zeit mit Navi fahren, können wir die einfachsten Wege dann auch nicht mehr finden. Weil wir keinen Fokus darauf haben. Wir haben eine Art Navi in Form von VAR im Rücken. Dann fokussierst du dich vielleicht auch nicht so sehr auf die Situation – ohne da jemandem irgendwas unterstellen zu wollen“, meinte der 44-Jährige. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
1. FC Köln
DFB-Pokal
SchiedsrichterLinienrichter
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
177.918 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.585 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
129.918 mal gelesen
Mehr Fußball International
Vom Platz getragen
Wochenlange Pause! PSG-Stürmer erneut verletzt
Nach Sieg im DFB-Pokal
Kompany: „… dann hätte ich mir Sorgen gemacht“
Glasner vertieft Krise
„Desaströser Abend“ für Slot – Kapitel zu Ende?
Kölner stinksauer
Bayern-Tor zum Ausgleich hätte nicht zählen dürfen
Serie A
Posch schießt Como zu Heimsieg über Hellas Verona
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf