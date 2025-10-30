Bayern-Tor zum Ausgleich hätte nicht zählen dürfen

„Das nervt mich brutal!“

So groß die Freude der Münchner war, so groß war der Ärger bei den Kölnern – vor allem auf Schiedsrichter Tobias Welz. In der Pause schimpfte der verletzte Jan Thielmann etwa: „Das ist eine klare Abseitsposition, da kann man schon erwarten, dass der Linienrichter das sieht.“ Noch deutlicher wurde sein Teamkollege Marius Bülter. „Extrem bitter, vor allem, weil es nicht knapp Abseits war. Mich ärgert noch mehr, dass ich dann nach der Halbzeit mit dem Schiedsrichter sprechen will und er mir dann erzählt, dass er es sich in der Halbzeit nicht angeguckt hat und mich ein Stück weit für doof verkaufen will. Das nervt mich brutal!“, so der Flügelstürmer der Domstädter.