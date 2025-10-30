Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer

Es war ein kleiner Fehler, der ein junges Paar in grobe Schwierigkeiten bringt. Einen Tag, nachdem Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) ihren Traum von den eigenen vier Wänden erfüllt und in Aurach am Hongar ein Haus gekauft hatten, registrierten sie sich online am 16. Dezember des Vorjahres für eine Förderung beim Heizungstausch. „Im Haus war ein Allesbrenner montiert. Wir haben auf Pellets umgestellt und uns vorher informiert“, erzählt die 33-Jährige.