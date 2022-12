Helene Fischer war kurz vor einem Burn-out

Sie hätte aber auch „so viel Zeit wie noch nie mit Musikmachen verbracht“, habe intensiv an ihrem neuen Album gearbeitet und sich „als Künstlerin hinterfragt“, so Fischer weiter. Sie habe zudem gemerkt, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen in ihren Songs verarbeiten möchte, so die Sängerin: „Ich wollte die Tür aufmachen und so ein bisschen mehr Persönlichkeit hineinbringen.“