Intensivarzt: „Hoffen, dass der Patient überlebt“

Die Probleme im Wiener Spitalsbereich

Womit die Hauptstadt tatsächlich kämpft, ist nicht die Akut-, sondern die Routineversorgung. „Bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommt man sofort Hilfe. Wenn ein Patient aber eine neue Hüfte braucht, muss er warten. Die Akutversorgung funktioniert, bei planbaren Eingriffen hinken wir hinterher.“ Tatsächlich liegen die Wartezeiten auf planbare Operationen in Wien laut offiziellen Berichten über dem EU-Durchschnitt. Für Maldonado-González liegt der Schlüssel in besserer Organisation und Planung: „Viele Patienten landen in der Notaufnahme, obwohl sie dort nicht hingehören. Wenn wir die Ambulanzen entlasten, bleibt mehr Zeit und Platz für jene, die wirklich um ihr Leben kämpfen.“