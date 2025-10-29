Reumütiger Altkönig Spaniens gesteht Fehler ein

Der Ex-Monarch berichte in seinem Buch von der persönlichen Beziehung zum Caudillo und gestehe eine gewisse Sympathie, schreibt die Zeitung. „Ich respektierte ihn enorm, ich schätzte seine Intelligenz und seinen politischen Sinn. (...) Ich habe niemals zugelassen, dass ihn jemand vor mir kritisierte.“ Über die fast vier Jahrzehnte dauernde lange Herrschaft des Diktators schreibt der Altkönig: „Niemand konnte ihn stürzen oder auch nur destabilisieren – was über einen so langen Zeitraum eine erstaunliche Leistung ist.“