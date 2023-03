FPÖ, Covid-Strafen: Jetzt geht ÖVP NÖ in Offensive

Wirtshausprämie nach Tiroler Modell

Die ebenfalls am Wochenende mehrfach beleuchtete Wirtshausprämie orientiert sich laut dem scheidenden Landesrat Danninger an einem in Tirol bereits umgesetzten Modell. Das im Übereinkommen geforderte traditionelle und regionale Speisenangebot sei nicht alleine entscheidend. Angeführt wurden eher Gedanken in Richtung Standortattraktivität: „Es soll in jeder Gemeinde, in jedem Ort einen Platz geben, wo Leute zusammenkommen können.“