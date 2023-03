So wird die SPÖ in NÖ von Schwarz-Blau abgespeist

Am Montag um 10 Uhr ging es im St. Pöltner Regierungsviertel noch einmal zur Sache. Die Spitzen der ÖVP- und SPÖ-Klubs trafen einander, um über die Zusammenarbeit während der nächsten Jahre zu sprechen - wenn man das überhaupt so nennen kann. Denn aufgrund der Schuldzuweisungen in jüngerer Vergangenheit waren die Fronten verhärtet. Seit der Verkündung des schwarz-blauen Pakts am Freitag hatte man bei der SPÖ nichts mehr zu gewinnen - aber dennoch viel zu verlieren. Es ging um Posten, Befugnisse und Geld.