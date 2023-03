Corona-Strafen zurückzahlen „rechtlich schwierig“

Schwarz-Blau „an Taten messen“

Das auf massive Kritik stoßende schwarz-blaue Bündnis in Österreichs zweitgrößtem Bundesland verteidigte der ÖVP-Politiker. Das Arbeitsübereinkommen solle man „nicht an dem messen, was auf dem Papier steht“, meinte Karner, sondern an den Taten einer künftigen ÖVP-FPÖ-Landesregierung, die kommenden Donnerstag angelobt werden soll.