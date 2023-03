Schwarz-Blau: EU-Agenden an Landbauer, Karas tobt

ÖVP-NÖ-Klubobmann um Beruhigung bemüht

ÖVP-NÖ-Klubobmann Jochen Danninger war am Sonntag um Beruhigung bemüht. „Die Außenbeziehungen Niederösterreichs inklusive Europäischer Union sind und bleiben Chefsache in Niederösterreich, diese Zuständigkeit ist in der Geschäftsordnung ganz eindeutig geregelt. Auch das Europa Forum Wachau kommt in die Zuständigkeit unserer Landeshauptfrau.“