Trotz hoher Strafen: Bombendrohungen gehen weiter

Kurz vor 11 Uhr mussten die Ursulinenschule und der Kindergarten in Klagenfurt evakuiert werden. Hunderte Schüler mussten im Kiki-Kogelnik-Park die Lage abwarten. Dann folgten weitere Einsätze, wiederum bei der Pädag in der Hubertusstraße und bei der HTL Mössingerstraße. Bereits in den letzten zwei Wochen hatte es insgesamt zwölf Bombendrohungen an Kärntner Schulen gegeben. Die Gebäude wurden durchsucht, Sprengstoff oder andere gefährliche Gegenstände wurden erneut nicht gefunden.