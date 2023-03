Erste Bombendrohung in Kärnten steht vor Klärung

Seit 9. März kam es an Kärntens Schulen immer wieder zu Bombendrohungen. Mittlerweile arten die Droheskapaden aus. Denn am Freitagvormittag musste sogar die Arbeiterkammer in Klagenfurt geräumt werden. „Zum Zeitpunkt der Drohung fand bei uns ein Wettbewerb, an dem mehrere Schüler teilgenommen hatten, statt“, erklärt Ferdinand Hafner, Pressesprecher der AK. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Schülerbesuch und der Bombendrohung besteht, kann noch nicht gesagt werden. Auch in der Ursulinen-Schule in Klagenfurt und an der HTL Ferlach gab es am Freitagvormittag Bombendrohungen.