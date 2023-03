Ex-Botschafter: „Wir sind noch eine Weltmacht“

Das Seminar wurde 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem positiven Gedanken heraus gegründet. Nach den verheerenden Weltkriegen wurde gesagt, wenn wir es nicht schaffen, miteinander in einen dauerhaften Dialog zu treten, dann passiert das in 20 bis 30 Jahren wieder. Wenn wir uns gegenseitig nicht verstehen, haben wir das Rezept für die nächste Katastrophe geschrieben. Es war ein naiver, positiver, aber auch gescheiter Ansatz zu sagen, das können wir besser. Das war am Anfang gleich von großem Erfolg getragen. Den Amerikanern hat es hier irrsinnig gut gefallen und für die jungen Europäer, die in Wahrheit auf einem zerstörten Kontinent gestanden sind, war es sehr spannend, mit den Amerikanern ins Gespräch zu kommen. So hat das begonnen.