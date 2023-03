Kapuzenmann bedrohte Frauen mit Hammer

In einem Akt der Verzweiflung versuchte der Täter schließlich, eine Handtasche an sich zu reißen - aus dem darauf folgenden „Tauziehen“ ging er allerdings ebenfalls als Verlierer hervor. Anschließend flüchteten die beiden Frauen auf den nahen Parkplatz, von wo aus sie auch die Polizei alarmierten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung brachte allerdings keinen Erfolg. Gesucht wird nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann von großer, schlaksiger Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Arbeitshose und eine Kapuzenjacke, dem Dialekt nach dürfte es sich um einen Vorarlberger handeln. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen.