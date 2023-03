Ofner zum Saisonabschluss in Craigleith Fünfte

Johannes Rohrweck, Daniel Traxler, Robert Winkler und Tristan Takats kamen im Achtelfinale nicht weiter, für Christina Födermayr war im Viertelfinale Endstation. Die am Vortag in der Qualifikation gestürzte Andrea Limbacher trat nicht mehr an. Die Oberösterreicherin veröffentlichte auf Instagram ein Foto von ihrem schwer ramponierten Gesicht.