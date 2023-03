Wenn Banken wanken

Ein geflügeltes Wort lautet, das Studium der Börsenkurse könne Menschen in den Wahnsinn treiben. Das traf Anfang der Woche auf Besitzer von Bankaktien zu, die Nerven zeigten, einen Black Monday auslösten und Erinnerungen an die Krise 2008 weckten, als Lehman für die größte Pleite der US-Geschichte gesorgt hatte. Die dunkle Montagsbilanz: Verluste im teils zweistelligen Bereich; binnen weniger Tage verloren die 150 weltweit wichtigsten Banken 450 Milliarden Euro an Wert.