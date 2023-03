Unruhe an US-Börsen nach Crash von Start-up-Bank

Die Titel von Goldman Sachs fielen um drei Prozent, Morgan Stanley büßten zwei Prozent ein. Die Aktien von JPMorgan drehten hingegen nach dem Eingreifen der Regulierer zwei Prozent ins Plus, auch Bank of America machten ihre Verluste wett. Einige Analysten hatten den Kursverfall im Sektor als übertrieben bezeichnet. Die Probleme von SVB seien „zu speziell, um sie auf alle zu übertragen“, sagte Ebrahim Poonawala, Analyst bei Bofa Securities in New York.